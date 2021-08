Weil der Stadt - Diese Fahrübung endete schlimm: Eine 49-Jährige war während ihrer Motorrad-Fahrstunde am Freitag gegen 17 Uhr zwischen Lehningen und Hausen unterwegs. An der Einmündung zur Würmtalstraße in Hausen wollte die Yamaha-Fahrerin anhalten, um anderen Fahrern die Vorfahrt zu gewähren. Doch statt zu bremsen, beschleunigte die 49-Jährige ungewollt.