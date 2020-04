Weil der Stadt - Schwer verletzt wurde eine 87-Jährige am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Riquewihrstraße in Merklingen. Die Fußgängerin wurde von einem zunächst unbekannten Auto beim Ausparken angefahren, stürzte und kam später schwer verletzt. ins Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr einfach davon. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt die Polizei nun gegen einen 81-Jahre alten VW-Fahrer. Möglicherweise hat dieser den Unfall gar nicht bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/605-0.