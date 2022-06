Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist es am späten Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt gekommen. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer war gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs, während eine 48-jährige Frau mit ihrem Hyundai die Hermann-Schnaufer-Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr.