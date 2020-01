Weil der Stadt - Am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr ereignete sich in Weil der Stadt an der Kreuzung Merklinger Straße und Max-Caspar-Straße ein Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Max-Caspar-Straße kommend von der Fahrbahn ab und stürzte auf die nahegelegenen Bahngleise der S-Bahnlinie S6.