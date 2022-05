Ein 61-Jähriger ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr unter Drogeneinfluss in Weil der Stadt unterwegs gewesen. Der Mann fuhr die Hermann-Schnaufer-Straße entlang und streifte dabei einen am Straßenrand stehenden Porsche. Die daraufhin alarmierte Polizei bemerkte, dass der 61-Jährige benommen wirkte und verzögert reagierte. Ein Atemalkoholtest verlief zwar negativ, ein Drogentest fiel allerdings positiv auf. Der Mann musste sich deshalb einer Blutabnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6500 Euro.