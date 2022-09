Eine 18-jährige Fußgängerin wurde am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr in der Heimsheimer Straße in Rutesheim-Perouse bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 32-jähriger Seat-Fahrer, der in Richtung des Kreisverkehrs des Ortsausgangs unterwegs war, übersah aus bislang ungeklärter Ursache die junge Frau, die kurz nach der Einmündung zur Hauptstraße den dort beleuchteten Fußgängerüberweg überqueren wollte. Wie die Polizei berichtet, wurde sie mit der linken Fahrzeugfront erfasst und stürzte auf die Straße. Durch den Zusammenstoß zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.