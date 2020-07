Rutesheim - Bei einem Unfall am Montag im Bereich der Pforzheimer Straße und der Renninger Straße in Rutesheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-jähriger Busfahrer gegen 11.30 Uhr mit einem leeren Linienbus auf der Leonberger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs. Vermutlich wollte er geradeaus in die Pforzheimer Straße fahren.