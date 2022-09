Unfall in Renningen Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall in Renningen sind am Dienstagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Raitestraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Benzstraße übersah er einen 47-jährigen VW-Fahrer, welcher der Benzstraße in Richtung Nord-Süd-Straße folgte und laut Polizei Vorfahrt hatte. Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge.