Unfall in Renningen VW kracht gegen Bahnunterführung

Renningen - Am frühen Mittwochnachmittag hat sich im Bereich der Bahnunterführung in der Weil der Städter Straße in Renningen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam ein 26 Jahre alter VW-Fahrer gegen 12.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, weil er vermutlich bei schlechten Witterungsverhältnissen zu schnell unterwegs war. Er fuhr über einen erhöhten Bordstein und prallte anschließend gegen die Wand der Unterführung. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.