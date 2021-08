Unfall in Mönsheim Wer kennt den verletzten Radfahrer?

Mönsheim - Die Verkehrspolizei Pforzheim (0 72 31 / 1 86 31 11) sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität eines Radfahrers geben können, der bei einem Sturz am Montag lebensgefährlich verletzt worden ist. Laut der Polizei war der Mann gegen 13 Uhr mit einem rot-silbernen Mountainbike auf dem Mühlpfad von Serres in Richtung Mönsheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.