Unfall in Mönsheim 19-Jähriger kracht in parkendes Auto

Mönsheim - Ein junger Ford-Fahrer ist am Freitagabend in Mönsheim in ein parkendes Auto gekracht. Der Polizei zufolge war der 19-Jährige alkoholisiert. Laut Polizeibericht vom Montag war der junge Mann am Freitag gegen 22.30 Uhr auf der Alten Wiernsheimer Straße ortseinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrspur ab und streifte folgend einen am Fahrbahnrand geparkten Opel.