Unfall in Merklingen Peugeot und Audi kollidieren

Weil der Stadt - Am Montagnachmittag ist es an einer Merklinger Kreuzung zu einem Autounfall mit einem Gesamtschaden von etwa 35 000 Euro gekommen. Um 17.10 Uhr fuhr ein 75-Jähriger laut Polizei mit seinem Audi auf der Straße Kirchplatz und bog in Richtung Weil der Stadt ab. Zeitgleich passierte eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin die angrenzende Ampel am Fußgängerüberweg in der Hauptstraße, die bereits auf gelb umgesprungen war. Vermutlich ging der Audi-Fahrer davon aus, dass der Peugeot anhalten würde und nahm der 20-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.