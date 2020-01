Unfall in Merklingen 80-Jähriger wird schwer verletzt

Weil der Stadt - Bei einem Unfall in der Bühlstraße in Merklingen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 80-Jährige war am Sonntag um 11 Uhr von Malmsheim kommend in Richtung Merklingen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Merklingen kam der Opelfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst gegen einen Laternenmast und kam dann zwischen einem Schutthaufen und einem Müllcontainer in gekippter Position zum Stehen.