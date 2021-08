Ein 25-Jähriger war in Richtung Stuttgart unterwegs, ein 20-Jähriger und seine 19-jährige Beifahrerin wollten in Richtung Stadtmitte. Der 25-Jährige wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Schwer verletzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen kamen ebenso ins Krankenhaus.