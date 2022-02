Unfall in Leonberg VW-Fahrer übersieht Pedelec beim Abbiegen

Leonberg - Bei einem Unfall im Leonberger Ortsteil Eltingen am Montagabend ist eine 23 Jahre alte Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Laut der Polizei war der 53-jährige Fahrer eines VW auf der Bruckenbachstraße in Richtung Hertichstraße um 21.50 Uhr unterwegs. Im Kreuzungsbereich lies er zunächst einen ihm entgegenkommenden Autofahrer in die Hertichstraße abbiegen. Als der VW-Fahrer dann weiterfahren wollte, übersah er die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin, die aus der Hertichstraße in die Bruckenbachstraße einbog.