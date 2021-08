Unfall in Leonberg Vorfahrt genommen am Krankenhaus

Leonberg - Zwei Menschen sind am Dienstag bei einem Unfall nahe des Krankenhauses in Leonberg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 24-Jährige gegen 9.40 Uhr mit ihrem Audi in der Rutesheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Schwabstraße wollte eine 20-jährige Nissan-Fahrerin von der Krankenhauszufahrt auf die Rutesheimer Straße einbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei die vorfahrtsberechtigte 24-Jährige, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.