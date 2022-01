Unfall in Leonberg Unbekannter Autofahrer flieht nach Kollision

Leonberg - Die Leonberger Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf der Straße „Am Schlossberg“ ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war der unbekannte Fahrer eines dunklen Autos in Richtung Höfingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf Höhe des Sportplatzes mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf die linke Fahrbahnseite geriet. Ein ihm entgegenkommender 53 Jahre alter Toyota-Fahrer bremste sofort, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.