Eine 87-Jährige Frau hat am Freitagmorgen eine 78-jährige Fußgängerin in der Römerstraße in Leonberg angefahren. Um kur vor 9 Uhr war sie mit ihrem Volvo aus Richtung Leonberger Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Robert-Koch-Straße übersah sie laut Polizei die 78-Jährige, welche gerade auf dem Zebrastreifen die Römerstraße überqueren wollte. Die 78-Jährige wurde vom Außenspiegel des Volvo erfasst und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.