Unfall in Leonberg Rote Ampel übersehen

Auf der Eltinger Straße hat sich am Freitag aufgrund eines Rotlichtverstoßes ein Unfall ereignet. Laut der Polizei war gegen 12.55 Uhr die 53 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza auf der Eltinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Commerzbank befand, bog ein 85-jähriger BMW-Fahrer von der gegenüberliegenden Straßenseite nach links auf die Eltinger Straße ein, Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.