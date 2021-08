Wie die Polizei berichtet, war eine 53 Jahre alte Peugeot-Fahrerin gegen 14 Uhr in der Glemseckstraße in Richtung Neue Ramtelstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah sie vermutlich eine rote Ampel. Sie fuhr in die Kreuzung und prallte mit einem Suzuki zusammen, der auf der Berliner Straße stadtauswärts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Suzuki zur Seite.