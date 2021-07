Unfall in Leonberg Rollerfahrer wird schwer verletzt

Leonberg - Bei einem Unfall auf der Südrandstraße (K 1011) in Leonberg ist am Montagabend ein 40-jähriger Roller schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein Seat-Fahrer gegen 23 Uhr am späten Abend auf das Gelände einer Tankstelle, die sich an der K 1011 befindet, ein. Dabei übersah der 38-Jährige vermutlich den Roller, der ihm entgegen kam. Das Auto und der Roller stießen zusammen, der Roller-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.