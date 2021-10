Unfall in Leonberg Krad-Fahrer wird schwer verletzt

Der Krad-Fahrer wurde etwa 40 Meter über die Fahrbahn geschleudert und blieb in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das THW Leonberg, das die Unfallstelle ausleuchtete und die Fahrbahn reinigte, war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 7000 Euro, am Krad etwa 4000 Euro.