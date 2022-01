Leonberg - Eine 81-jährige Fußgängerin hat schwere Verletzungen erlitten, nachdem sie beim Überqueren der Leonberger Grabenstraße am Freitagmittag von einem Auto angefahren worden ist. Gegen 12.45 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Honda auf der Grabenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Bereich eines Fußgängerüberwegs über eine rote Ampel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit der 81-Jährigen. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden am Honda schätzt die Polizei auf rund 2 500 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war ein Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vor Ort.