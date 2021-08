Leonberg - Eine ungeübte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am ADAC-Verkehrsübungsplatz in Leonberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 1187, die am Übungsgelände vorbeiführt.