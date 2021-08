Unfall in Leonberg Es kracht auf der Kreuzung

Leonberg - Zwei Leichtverletzte und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Glemseckstraße/Berliner Straße ereignet hat. Laut Polizei war ein 46-jähriger Opel-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der Glemseckstraße von Eltingen kommend in Richtung Ramtel unterwegs. Die Ampel war ausgefallen, der Opel-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich, wo er mit dem VW eines 26-Jährigen zusammenstieß, der Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.