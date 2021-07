Unfall in Leonberg BMW-Fahrer übersieht rote Ampel

Leonberg - Bei einem Unfall in Leonberg sind am Donnerstag zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 62-jährigen Beifahrerin gegen 13 Uhr auf der Südrandstraße unterwegs. An der Einmündung zur Berliner Straße übersah er vermutlich, dass die Ampel für ihn rot zeigte. Als er in den Kreuzungsbereich fuhr, prallte sein BMW mit dem Mercedes einer 33 Jahre alten Frau zusammen, die bei Grün von der Berliner Straße in die Südrandstraße abbiegen wollte.