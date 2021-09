Unfall in Leonberg BMW-Fahrer ist betrunken unterwegs

Leonberg - Ein schwer verletzter Autofahrer und ein Schaden von 21 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 6.50 Uhr auf Kreisstraße 1009 bei Warmbronn ereignet hat. Laut der Polizei war ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer vom sogenannten „Warmbronner Ohr“ kommend in Richtung Warmbronn unterwegs. Weil er vermutlich betrunken hinter dem Steuer saß und zu schnell fuhr, kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Er lenkte offenbar gegen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und kam nach links in den Grünstreifen ab, wo er gegen einen Zaun und gegen Bäume prallte.