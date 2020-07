Unfall in Leonberg Autofahrerin übersieht Krad-Fahrer

Leonberg - Bei einem Unfall auf der Brennerstraße ist am Dienstagabend ein 70-jähriger Mann verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr war der Mann mit seinem Peugeot-Kraftrad von Leonberg kommend in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-West unterwegs. Auf Höhe des Gewerbegebiets Leo West wollte eine 55-jährige Mazda-Fahrerin aus dem Gewerbegebiet kommend nach links auf die Brennerstraße in Richtung Leonberg abbiegen. Dabei übersah sie den Kraftrad-Fahrer.