Bekannt ist laut Polizei, dass am Samstag gegen 17 Uhr die 81-Jährige mit ihrem Skoda aus einer Seitenstraße auf die Seestraße fuhr und dann nach links in Richtung Fichtestraße abbiegen wollte. Etwa auf Höhe der Hausnummer 70 kam es zu dem Unfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin zu Boden stürzte und sich eine Verletzung am Arm zuzog. Sie musste in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden. Ihr 77-jähriger Ehemann kam mit einer Prellung am Handgelenk davon. Die Polizei geht davon aus, dass die 81-Jährige das Ehepaar auf dem Gehweg übersehen hat und es deshalb zum Zusammenstoß kam. Mögliche Zeugen wenden sich an die Polizei Leonberg unter Telefon 0 71 52 / 60 50.