Unfall in Gerlingen Wohnmobil prallt gegen Leitplanke

Gerlingen - Ein Schaden von insgesamt etwa 25 000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 11.35 Uhr im Bereich Gerlingen-Schillerhöhe ereignet hat. Ein 64 Jahre alter Wohnmobil-Fahrer war auf der Landesstraße 1180 von Stuttgart kommend in Richtung Leonberg unterwegs. Der 64-Jährige folgte zunächst dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schillerhöhe, als er im Bereich der Anschlussstelle aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.