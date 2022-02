Gerlingen - Mit schweren Verletzungen ist ein 58 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er in Gerlingen mit einem Mercedes kollidiert ist. Um 6.15 Uhr war der 58-Jährige mit seinem Pedelec auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Weilimdorfer Straße unterwegs.