Unfall in Gerlingen Mazda und Tesla kollidieren

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 23 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1180/Stuttgarter Straße in Gerlingen ereignet hat. Laut dem Polizeibericht war gegen 7.45 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Mazda in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte nach links auf ein Tankstellengelände fahren. Auf der linken Straßenseite stieß er allerdings mit dem Tesla einer 41-Jährigen zusammen, die ihm entgegenkam.