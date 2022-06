Einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gerlingen hinterlassen. Laut Polizei beschädigte die unbekannte Person einen am Fahrbahnrand der Brennerstraße geparkten Ford und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 52 / 4 35 20 entgegen.