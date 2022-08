Unfall in Gerlingen Fahrerloses Gefährt demoliert Autos

Ein elektronisches Multifunktionsfahrzeug hat sich am frühen Montagnachmittag in Gerlingen selbstständig gemacht und bei seiner fahrerlosen Fahrt einen Sachschaden von rund 5500 Euro angerichtet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 29-Jähriger das Nutzfahrzeug für die Grünflächenpflege, ein ET Lander von Etesia, gegen 12.30 Uhr in einer Firmeneinfahrt in der Ringstraße abgestellt. Kurz darauf rollte das Fahrzeug mit einer Ladefläche zum Kippen selbstständig los.