Gerlingen - Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Freitagabend in Gerlingen einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem sie ein Stoppschild missachtet hatte. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.40 Uhr. Die 54-Jährige kam von der Hermann-Dreher-Straße und wollte über die Stoppstelle nach links in die Leonberger Straße einbiegen.