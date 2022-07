Unfall in Gerlingen Autofahrer übersieht Radler

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Gerlingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 40-Jährige gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Vesouler Straße und der Mittlere Ringstraße in Gerlingen unterwegs. Er befuhr die Vesouler Straße und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Nahezu zeitgleich war ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer in der Mittlere Ringstraße unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer den von rechts kommenden und bevorrechtigten E-Radfahrer übersah. Der Radfahrer prallte daraufhin gegen das Auto und stürzte über die Motorhaube auf die Straße.