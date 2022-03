Leonberg - Vermutlich aufgrund der tief-stehenden Sonne und einer beschlagenen Windschutzscheibe ist am Freitag gegen 8 Uhr ein Unfall in Gebersheim passiert. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Mercedes auf Engelbergstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als ihre Sicht beeinträchtigt wurde.