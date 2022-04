Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 8000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Friolzheim ereignet hat. Gegen 12 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Steinäckerstraße in nördlicher Richtung, eine 53 Jahre alte Skoda-Fahrerin gleichzeitig – und mit Vorfahrt – auf der Leonberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs.