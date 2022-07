Unfall in Ditzingen Zwei Mercedes prallen zusammen

Heftiger Zusammenprall mit zwei Verletzten und 33 000 Euro Sachschaden am Donnerstagmorgen in Ditzingen: Eine 37 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 9 Uhr in der Siemensstraße in Richtung Hirschlanden unterwegs. An der Einmündung zur Dieselstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen auf der Siemensstraße entgegenkommenden Mercedes eines 39-Jährigen. Beide Autos prallten zusammen.