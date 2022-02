Unfall in Ditzingen VW beschädigt und geflüchtet

Ditzingen - In der Kernstadt ist es am Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte zwischen 16.10 und 16.40 Uhr eine noch unbekannte Person einen VW, der in der Zeissstraße abgestellt war. Mutmaßlich beim Rangieren stieß der oder die Unbekannte mit dem geparkten Auto zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der oder die Unbekannte flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern.