Unfall in Ditzingen Vier Personen bei Kollision verletzt

Vier leicht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 40 000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1177 in Ditzingen-Heimerdingen passiert ist. Wie die Polizei berichtet, war ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 17.30 Uhr Uhr von Hirschlanden in Richtung Heimerdingen unterwegs. Ein 78 Jahre alter Mercedes-Fahrer kam von einem Waldparkplatz und kreuzte die Fahrbahn. Trotz des Ausweichmanövers des 21-Jährigen kollidierten die beiden Fahrzeuge.