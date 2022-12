Laut Polizei war der Opel-Fahrer gegen 20.50 Uhr auf der Hirschlander Straße unterwegs, die in ihrem Verlauf in die Autenstraße übergeht. Der 21-Jährige sei hierbei nach links auf die Gegenspur abgekommen. Dort stieß er mit einem Citroen zusammen. In dem Auto saßen zwei 57 und 20 Jahre alten Frauen, ein 21-jähriger Mann und ein vier Jahre altes Kind.