Ditzingen - Am Silvestermorgen gegen 11.20 Uhr hat ein 82 Jahre alter BMW-Fahrer in der Zollernstraße in Ditzingen einen Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Unfallverursacher wollte aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren und verwechselte hierbei Gas- und Bremspedal, weshalb der Wagen stark beschleunigte und mit einem auf der Gegenseite geparkten Seat kollidierte. Anschließend wurde der BMW, vermutlich durch Herumreißen des Lenkrades, so die Polizei, über die Fahrbahn gelenkt und kollidierte in der Folge mit einem Skoda und einem VW, die ebenfalls dort geparkt waren. Verletzt wurde niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.