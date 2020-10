Leonberg - Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 15.50 Uhr im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn sind zwei Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren leicht verletzt worden. Die 19-jährige Toyota-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 32 Jahre alter Sprinter-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte. Er prallte mit seinem Fahrzeug auf den Toyota. Die 19-Jährige und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 17 000 Euro geschätzt. Auf der A 8 gab es durch den Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und dem Autobahndreieck Leonberg ein Rückstau von etwa acht Kilometern.