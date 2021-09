Unfall im Engelbergtunnel Opel prallt auf Tunnelwand

Leonberg - Ein Sattelzug und ein Opel sind am Dienstag gegen 14 Uhr in einen Unfall auf der A 8 am Leonberger Engelbergtunnel verwickelt gewesen. Der 61 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war aus Richtung Karlsruhe auf die A 81 aufgefahren, der 24 Jahre alte Opel-Fahrer aus Richtung München. Kurz vor dem Tunnel wollte der Sattelzug-Fahrer die Spur wechseln, übersah dabei allerdings den Opel. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Opel wurde anschließend nach rechts gedrückt und prallte gegen die Tunnelwand.