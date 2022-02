Unfall beim Engelbergtunnel Karambolage nach verbotenem Manöver

Leonberg - Bei einem Unfall, der sich am Montagmittag am Ende des Engelbergtunnels bei Leonberg ereignet hat, ist eine 56 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters um 12 Uhr im Bereich des Leonberger Kreuzes auf der Überleitung von der Autobahn 81 auf die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus unbekannten Gründen wechselte er im Bereich des Fahrbahnteilers verbotenerweise über die Sperrfläche nach links. Ein ebenfalls noch unbekannter Zeuge, der auf der Überleitung unterwegs war, musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Auf dieses Bremsmanöver musste die 56 Jahre alte Mini-Fahrerin reagieren: Sie bremste und wich nach links aus.