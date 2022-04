Unfall beim Engelbergtunnel A 81: BMW-Fahrer kracht in Stauende

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro und vier leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der Autobahn beim Engelbergtunnel. Wie die Polizei berichtet, hatte sich gegen 21.50 Uhr aufgrund einer Baustelle auf der A 81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart ein Stau gebildet. Deshalb bremsten auf der rechten Spur sowohl ein 24-jähriger Daimlerfahrer als auch der 32-jährige Fordfahrer hinter ihm verkehrsbedingt ab.