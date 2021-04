Weil der Stadt - Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 295 bei Weil der Stadt ereignet. Beim Kreisverkehr an einer Tankstelle war der Anhänger eines Traktor, der mit einem riesigen Haufen Holzscheiten beladen war, auf die Seite gekippt. Die Bergung gestaltete sich als sehr aufwendig und dauerte mehrere Stunden an.