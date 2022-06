Unfall bei Weil der Stadt Porsche kommt von der Straße ab

Bei einem Unfall am Montagabend gegen 22.35 Uhr auf der Landesstraße zwischen Weil der Stadt und Merklingen ist ein Porschefahrer schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Fahrtrichtung Merklingen nach rechts von der Straße ab. Der Porsche stieß dabei gegen einen Baum und wurde stark beschädigt. Der 44-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Porsche wurde abgeschleppt. Auch der Baum wurde stark beschädigt und muss vermutlich gefällt werden. Zudem wurde durch ausgelaufene Betriebsstoffe das Erdreich verunreinigt.