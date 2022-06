Unfall bei Weil der Stadt Lkw-Gespann verliert Baumstämme

Ein 25-Jähriger war mit der Ladung von Simmozheim in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang kam der Anhänger auf der regennassen Straße nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Beim Versuch, den Hänger wieder auf die Fahrbahn zu ziehen, rutschte das komplette Gespann nach links und kippte im Bereich der Böschung auf die Fahrerseite um. Dabei lösten sich die Stämme und verteilten sich im Bankett und auf der Fahrbahn.